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Администрация Байконура сделает спецхранилища продовольствия

Нынешних запасов хватит на две недели, дефицита еды не ожидается

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Администрация города Байконур выделит средства на закупку дополнительных объемов продовольствия, сообщил глава города Константин Бусыгин.

"Будем связываться с товарищами на всякий случай по линии спецхранилищ. Но в городе как минимум на две недели продовольствия как было, так и осталось. Никаких перебоев не ожидается", - сказал Бусыгин на внеочередном заседании Общественного совета самоуправления города в пятницу.

"Еды хватает, вчера принято решение, и документ я сегодня подпишу из резервного фонда главы будет оплачено дополнительно 40 тонн муки, что нам будет достаточно за глаза на январь и на часть февраля. То есть перебоев хлеба тоже не будет", - добавил он.

Он также отметил, что в городе не ожидают и перебоев с электричеством.

Ранее в администрации города сообщали об установлении в Байконуре повышенного уровня террористической опасности. Он продлится до 19 января. Кроме того, запрещено собираться группами свыше трех человек в связи с угрозой распространения коронавируса. Бусыгин также объявлял о введении в городе комендантского часа и запрете на продажу алкоголя.

Кроме того, в городе будут образованы народные дружины, которые будут патрулировать территорию вместе с сотрудниками правоохранительных органов. На видео, опубликованном городским телеканалом "БайконурИнфо", показано, что к патрулированию территории привлекается бронетехника. Точная ее принадлежность не указывается, но согласно данным сайта администрации, схожие машины используются в местном Управлении МВД.

При этом телеканал подчеркивает. что в городе сохраняется спокойная обстановка.

Бусыгин также сообщил об организации нескольких чартерных рейсов в Россию, на которых Байконур смогут покинуть все, кому это необходимо. Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации города, организация рейсов не связана с обострением ситуации в стране, улетят на них те, кто планировал покинуть город и до начала протестов, в частности, курсанты и студенты ВУЗов, находящиеся там на каникулах.

5 января об усилении охраны на космодроме сообщал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. По его словам, что филиалы предприятий "Роскосмоса", правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Аты произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране. В ночь четверг Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Космодром и город Байконур (до 1995 года - город Ленинск) вместе образуют комплекс "Байконур", состоящий из 15 стартовых комплексов девяти типов для запусков ракет-носителей, 4 пусковых установок для испытаний межконтинентальных баллистических ракет, 11 монтажно-испытательных корпусов (МИК) и прочей инфраструктуры.

Комплекс "Байконур" взят в аренду Россией у Казахстана на период до 2050 года.

В Байконуре действует российская администрация. Казахстан имеет на Байконуре представительства своих министерств и ведомств и специального представителя президента.

Протесты в Казахстане

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Алма-Ата
Хроника 03 – 07 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Байконур

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