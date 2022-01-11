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Военные РФ эвакуировали самолетами ВКС из Казахстана более 1,7 тыс. человек

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлены из Казахстана в Москву 1 719 российских и иностранных граждан, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

10 января, уточнили в военном ведомстве, из Алма-Аты на аэродром Чкаловский были доставлены 258 человек, из них 247 российских и 11 иностранных граждан.

"По просьбе посольств Австрии и Венгрии самолетом Минобороны России в Москву были доставлены два дипломата со своими семьями", - говорится в сообщении.

Доставленные в Россию самолетами военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки, на отдых к родственникам, пояснили в военном ведомстве. В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" они оставались гостиницах города.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан для стабилизации и нормализации обстановки временно направлены коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В их состав вошли подразделения вооруженных сил РФ, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. От России в состав миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Россия Казахстан Алма-Ата

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