В Алма-Ате и Нур-Султане снова пропал доступ к интернету

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доступ в интернет вновь ограничен в Казахстане, передает корреспондент "Интерфакса", в сеть невозможно выйти в Нур-Султане и Алма-Ате.

Многие казахстанские сайты не грузятся за рубежом.

10 января утром в Алма-Ате впервые за пять интернет стал доступен, в Нур-Султане в последние дни связь появляется только в первой половине дня.

Сбои в работе интернета и мобильной связи в Казахстане начались 5 января.

7 января в обращении к народу президент Касым-Жомарт Токаев обвинил "так называемых правозащитников и активистов" в подстрекательстве к участию в массовых уличных акциях, и добавил, что "из-за этих активистов" "зауживается" Интернет, в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса".

Тогда же он добавил, что в связи со стабилизацией обстановки он решил "включить Интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы", но предупредил, что "свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов".