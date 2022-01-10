Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:22Заразились
на 10.01В России 10 666 679+15 830В мире 307 155 337+1 963 734

В Алма-Ате и Нур-Султане снова пропал доступ к интернету

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Доступ в интернет вновь ограничен в Казахстане, передает корреспондент "Интерфакса", в сеть невозможно выйти в Нур-Султане и Алма-Ате.

В РоссииПесков указал на опасность соцсетей на примере беспорядков в КазахстанеПесков указал на опасность соцсетей на примере беспорядков в КазахстанеЧитать подробнее

Многие казахстанские сайты не грузятся за рубежом.

10 января утром в Алма-Ате впервые за пять интернет стал доступен, в Нур-Султане в последние дни связь появляется только в первой половине дня.

Сбои в работе интернета и мобильной связи в Казахстане начались 5 января.

7 января в обращении к народу президент Касым-Жомарт Токаев обвинил "так называемых правозащитников и активистов" в подстрекательстве к участию в массовых уличных акциях, и добавил, что "из-за этих активистов" "зауживается" Интернет, в результате чего страдают интересы миллионов граждан и отечественного бизнеса".

Тогда же он добавил, что в связи со стабилизацией обстановки он решил "включить Интернет-связь в отдельных регионах страны на определенные временные интервалы", но предупредил, что "свободный доступ в Интернет не означает свободное размещение измышлений, клеветы, оскорблений, подстрекательских призывов".

Последствия беспорядков в Казахстане

12
Казахстан Алма-Ата Нур-Султан Касым-Жомарт Токаев

Новости по теме

Новости

Киргизский музыкант Рузахунов объяснил, почему оговорил себя в Казахстане

В Белоруссии задержан создатель признанного экстремистским видеоканала

Пандемия коронавируса

ВОЗ считает, что сложная ситуация из-за "омикрона" сохранится еще три месяца

Массовые протесты в Казахстане

Лукашенко призвал помочь Таджикистану, чтобы не получилось "как в Казахстане"

Лукашенко призвал помочь Таджикистану, чтобы не получилось "как в Казахстане"
Массовые протесты в Казахстане

Токаев заявил о прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане

Токаев заявил о прямом участии террористов в беспорядках в Казахстане
Массовые протесты в Казахстане

Полковник спецслужбы Казахстана найден мертвым во дворе дома

Массовые протесты в Казахстане

КНБ Казахстана сообщил о ликвидации очагов террористических угроз в стране

КНБ Казахстана сообщил о ликвидации очагов террористических угроз в стране
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });