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Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну

Прокуратура обжаловала "чрезмерно мягкий" приговор мэру Томска Кляйну
Мэр Томска Иван Кляйн у здания Кировского районного суда
Фото: Данила Шостак/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Томской области подала аппелляцию на приговор мэру Томска Ивану Кляйну, которого осудили на 2 года колонии общего режима за злоупотребление полномочиями и незаконное предпринимательство Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства, прокуроры считают приговор чрезмерно мягким.

10 января стало известно, что адвокаты Кляйна обжаловали приговор.

Приговор мэру 30 декабря вынес Советский суд Томска, переквалифицировав два эпизода в деле мэра со ст.286 УК (превышение должностных полномочий) на ст.285 УК (злоупотребление должностными полномочиями). Суд признал Кляйна виновным по эпизодам с отказом изменить статус земельного участка предпринимателя Рината Аминова, с выделением земли его дочери и по эпизоду с незаконным участием в деятельности ОАО "Томское пиво" (Кляйн является бенефициаром компании).

Обвинение просило для него пять лет, защита просила его оправдать.

Мэр был арестован с ноября 2020 года. В феврале 2021 года он перенес операцию, а в марте перевели под домашний арест с пребыванием в больнице. В апреле его снова оперировали. В мае он завершил лечение, и суд, по просьбе защиты, перевел его до домашний арест из больницы домой.

Иван Кляйн Томск Советский суд Прокуратура Томской области Томское пиво

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