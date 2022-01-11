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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:14Заразились
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В Центре Гамалеи спрогнозировали вспышку "омикрона" в РФ к началу февраля

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Заболеваемость из-за заражения штаммом коронавируса "омикрон" в России произойдет в конце января - начале февраля, заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" замруководителя центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, штамм распространяется быстро, при этом количество госпитализаций снижено, также меньше число тяжелых случаев протекания заболевания и летальность.

"Негативные моменты - это то, что штамм распространяется очень быстро, быстрее, чем все предыдущие штаммы, которые мы наблюдали. Позитивная часть. Количество госпитализаций среди заболевших снижено и снижено почти в три раза, по разным цифрам от 2,5 до 3 раз. Это в ЮАР или Англии. (...) Летальность по данному вирусу среди тех, кто попал в госпиталь также снижено в 4,17 раза", - сказал эксперт.

Он добавил, что среди госпитализированных с "омикроном" количество тяжелых случаев также снижено примерно в 2,9 раза, это данные только по ЮАР, по Великобритании - на примерно 70%.

"Мы точно видим, что штамм ("омикрон") менее патогенен. Более того, в собственных исследованиях центра Гамалеи мы показали, что корреспондируется с результатами, которые мы видим у зарубежных коллег, что этот штамм менее летален для лабораторных животных. (...) Мы видим, что животные заболевают, теряют вес, но при этом нулевая летальность у животных", - сказал Логунов.

Он уточнил, что эксперименты проводились на сирийских хомяках и трансгенных мышах с человеческими рецепторами ACE2, к которым в организме прикрепляется COVID-19.

По словам Логунова, летальность от варианта "омикрон" COVID-19 пока еще существенно выше, чем от гриппа. Он напомнил, что при пиковых значениях заболеваемости обычным гриппом его летальность составляет 0,04%, тогда как при COVID-19 она на пиках составляет 1-2%, то есть разница пока в 50-100 раз. При этом сезонная смертность от гриппа еще меньше - 0,01%.

На 30 декабря официально сообщалось, что в России были выявлены 103 случая заражения "омикроном". 6 января глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что появились незавозные случаи заражения, когда заболевали люди, не выезжавшие за границу.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 11 января 2022 годаПандемия коронавируса
Центр Гамалеи коронавирус Денис Логунов ЮАР Великобритания Минздрав

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