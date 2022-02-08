Создатели "КовиВака" оценили его эффективность против "омикрона" в 62%

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вакцина "КовиВак" защищает от заражения штаммом коронавируса "омикрон" с эффективностью 62%, заявил телеканалу "Россия 24" директор центра им. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов. Он сослался на предварительные данные исследований, которые проводит этот институт.

"Наши исследования показали, что действительно, эффективность снижается, это порядка на сегодняшний день 62% по нашим данным, но это, еще раз говорю, предварительные данные", - сказал он.

Ишмухаметов также сообщил, что клинические исследования вакцины "КовиВак" для детей продлятся до лета 2022 года, препарат будут испытывать на детях возрастом от 12 до 17 лет и от 6 до 11 лет.

Ученый напомнил, что центр Чумакова всегда был центром, где создаются вакцины для детей, "считаем, что как раз наша цельновирионная платформа будет более разумной и наиболее проверенной и, возможно, наиболее щадящей" для создания вакцины.

В этом же интервью Ишмухаметов сообщил, что исследования, которое в центре провели на животных, показали, что комбинация в одной вакцине штаммов гриппа и коронавируса будут иметь положительный эффект в отношении обеих этих инфекций. Он отметил, что в рамках этой работы в центре проводились доклинические исследования. По его мнению, соединение штаммов гриппа и COVID-19 в одной вакцине будет применяться в центре им. Чумакова, а также другими исследователями. "Это наиболее хороший подход, и он имеет свою перспективу", - добавил он.