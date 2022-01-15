Пять человек пострадали от отравления угарным газом в жилом доме на Сахалине

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пять человек пострадали от отравления угарным газом в жилом многоквартирном доме в городе Оха в Сахалинской области, сообщил в субботу "Интерфаксу" информированный источник.

"Люди отравились газом, семья из пяти человек, в том числе и трое детей, попала в больницу, один из членов семьи в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел в доме № 25 по улице Блюхера. По факту происшествия Охинская городская прокуратура начала проверку. Специалисты выяснят, соблюдались ли в доме требования жилищного законодательства и безопасности коммунальных услуг.

"В рамках проверки будет дана оценка работе управляющей организации ООО "Управа", обслуживающей многоквартирный дом, а также ресурсоснабжающей организации АО "Сахалиноблгаз", - говорится в сообщении.