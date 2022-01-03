Двое жителей Тульской области отравились насмерть угарным газом

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Тульской области организовала проверку по факту гибели двух местных жителей от отравления угарным газом, сообщила в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

"По предварительной информации, 3 января в квартире № 16 дома № 1 деревни Большие Медведки Ефремовского района двое человек отравилась угарным газом. Оба скончались", - говорится в сообщении.

Проведение проверочных мероприятий поручено Ефремовской межрайонной прокуратуре.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Также будет дана оценка деятельности газовой службы и управляющей компании при осуществлении обслуживания газового оборудования.

В межрайонной прокуратуре поставлены на контроль ход и результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом, по указанному факту.

В Следственном комитете уточнили, что погибшие - 46-летний мужчина и 60-летняя женщина.

"В ходе осмотра квартиры установлено, что в помещении работал газовый отопительный котел", - отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время сотрудники СК продолжают работать на месте происшествия.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.