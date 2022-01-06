В Ульяновске троих детей госпитализировали после отравления угарным газом

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - В Ульяновске семья отравилась угарным газом, госпитализированы трое детей, сообщает региональная прокуратура.

Сообщается, что прокуратура начала проверку по факту отравления угарным газом.

"По предварительной информации, троих детей в четверг доставили в больницу из-за отравления угарным газом", - отмечается в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, в настоящее время идет проверка сотрудников управляющей компании, а также организации, обслуживающей газовое оборудование.

На официальном портале Ульяновска уточняется, что инцидент произошел в жилом доме в Железнодорожном районе. Пострадала семья из пяти человек, включая троих детей.