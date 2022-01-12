Военный самолет доставил 146 российских граждан из Алма-Аты в Москву

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 146 российских граждан, сообщает Минобороны России.

"Доставленные в Россию самолетом военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки и находились в командировке", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации.

Накануне самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2095 российских и иностранных граждан, говорится в сообщении.