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Спецслужбы начали проверку зданий судов в Новосибирской области из-за угрозы минирования

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Здания нескольких судов в Новосибирской области проверяют на наличие взрывных устройств, сообщает Управление судебного департамента по региону.

"12 января 2022 года семь судов в городе Новосибирске и пять судов в Новосибирской области получили по электронной почте сообщения о минировании, после чего из зданий были эвакуированы работники суда и посетители", - говорится в сообщении.

В настоящее время в зданиях судов работают оперативные группы.

Новосибирская область

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