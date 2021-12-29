Прокуроры нашли нарушения в массовой эвакуации детей из школ Красноярска

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Красноярска внесла мэру города представления о нарушениях при эвакуации детей из 13 школ 24 декабря по ложному сигналу о минировании, сообщило краевое надзорное ведомство.

Сообщение об угрозе взрывов поступило в городское управление образования 24 декабря из полиции в 8:50 утра. Пять минут спустя все директора школ получили распоряжение начать эвакуацию.

По данным прокуратуры, вопреки требованиям закона эвакуация прошла в морозную погоду ненадлежащим образом, а родителей об эвакуации вовремя не проинформировали. Ведомство потребовало от мэра, чтобы виновные были привлечены к ответственности и чтобы такие нарушения больше не повторялись.

Прокуроры также проверят сообщение СМИ о том, что ученица школы №63 после эвакуации оказалась на улице без присмотра.