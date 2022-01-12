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В Екатеринбурге вслед за школами эвакуировали вузы

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в несколько университетов поступили сообщения о заложенных бомбах, сообщили "Интерфаксу" представители вузов.

В Уральском государственном университете путей сообщения после этого сигнала эвакуировали всех сотрудников и студентов из учебного корпуса, спорткомплекса, общежитий, занятия перевели на дистант, сообщил представитель вуза.

Эвакуация прошла в Екатеринбургском государственном театральном институте.

Также сообщение о минировании поступило в Уральский государственный архитектурно-художественный университет, всех сотрудников и студентов отправили по домам, сказали агентству в вузе.

Ранее в одном из местных СМИ появилась информация о "минировании" Свердловского областного медицинского колледжа. В пресс-службе областного Минздрава "Интерфаксу" сказали, что такого сигнала не поступало и колледж работает штатно.

Также в среду утром в Екатеринбурге проводилась массовая эвакуация школ из-за сообщений о лжеминировании и в Уральском государственном горном университете.

Екатеринбург Свердловская область УрГУПС УГГУ ЕГТИ

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