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"Яндекс" подключился к разбирательству ФАС с Apple

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Яндекс" и объединение онлайн-кинотеатров "Интернет-видео" попросили привлечь их к рассмотрению антимонопольного дела, которое ФАС рассматривает в отношении Apple из-за ограничения доступа к ресурсам вне App Store. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документы антимонопольной службы.

Ходатайство "Яндекса" уже удовлетворено, просьба ассоциации (объединяет онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo и другие) находится на рассмотрении, сказали изданию в пресс-службе ФАС.

"Яндекс" и ассоциация считают, что дело касается их прав и интересов как разработчиков приложений. Как считают опрошенные газетой юристы, компании могут помочь ФАС доказать и технически обосновать нарушение Apple, что грозит корпорации оборотным штрафом.

ФАС в августе 2021 года вынесла Apple предупреждение и потребовала устранить нарушение, связанное с тем, то корпорация закрыла возможность для пользователей оплачивать покупки в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок. Apple требует от разработчиков приложений удалять ссылки на свои интернет-ресурсы из App Store и изменять функционал приложения так, чтобы форма регистрации не вела на внешние сайты. При этом с каждого платежа в App Store Apple берет комиссию до 30%. 27 октября ведомство возбудило против корпорации антимонопольное дело.

"У пользователей должна быть возможность узнавать о разных способах оплаты" и выбирать удобные, прокомментировали разбирательство в "Яндексе".

Разбирательство важно для российского рынка платного контента: комиссия Apple за покупки в App Store, например, за продление подписки на онлайн-кинотеатр, составляет 30%, сказал "Коммерсанту" гендиректор "Интернет-видео" Алексей Бырдин. "На кону десятки и сотни миллионов рублей, уходящих сейчас в карман Apple",- отметил он.

В Apple на запрос издания не ответили.

ФАС Яндекс Интернет-видео Apple App Store Алексей Бырдин

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