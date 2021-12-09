Арбитражный суд Москвы оставил иск Apple к ФАС без движения до 12 января

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы оставил без движения иск Apple Inc. к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ, следует из картотеки арбитражных дел.

Причины решения не уточняются. Согласно данным картотеки, иск оставлен без движения до 12 января 2022 года.

"Интерфакс" направил запросы в Apple и ФАС.

Apple подала иск к ФАС 1 декабря с целью признания ненормативных правовых актов недействительными. В ФАС поясняли, что Apple оспаривает предупреждение, которое было выдано регулятором в конце августа.

Тогда ФАС выдала Apple предупреждение об устранении нарушения, связанного с отсутствием возможности оплаты товаров пользователями в приложениях из каталога AppStore с использованием внешних ссылок. Предупреждение необходимо было исполнить до 30 сентября 2021 года.

В конце октября регулятор возбудил дело против американской компании из-за неисполнения этого предупреждения.