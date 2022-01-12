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В Екатеринбурге продолжается эвакуация из учебных заведений

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге растет список школ, вузов и колледжей, в которых проводится эвакуация из-за сигналов о минировании. Об этом сообщают представители образовательных учреждений.

Сотрудников и студентов в среду днем выводили из Уральского государственного аграрного университета, Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, Екатеринбургского монтажного колледжа, Уральского политехнического колледжа. В монтажном колледже агентству сообщили, что сотрудники вернулись на места работы, а студентов отпустили домой.

Ранее департамент образования города сообщил, что эвакуацию провели в 151 школе, в том числе лицеях и вузах. Всего в городе 163 школы. Областное Минобразования рекомендовало отпустить школьников по домам.

Также сообщалось о проверках Уральского государственного горного университета, филиала Свердловского областного медицинского колледжа, Уральского государственного университета путей сообщения, Екатеринбургского государственного театрального института, Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Уральского государственного горного университета. В ряде вузов сказали, что решили провести занятия дистанционно.

Департамент информполитики региона сообщает со ссылкой на данные областного управления ФСБ, что "как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с измененным IP-адресом".

Екатеринбург Свердловская область УрГАУ Уральская консерватория Минобразования ФСБ

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