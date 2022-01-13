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ФСБ заявила, что школы в Свердловской области "минировали" из-за рубежа

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании образовательных учреждений в Свердловской области, из-за которых в среду, 12 января, были эвакуированы десятки тысяч человек, поступили из-за рубежа, заявили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, основной целью рассылки таких сообщений была "дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений в обществе", а также "отвлечение правоохранительных органов и экстренных служб региона (...), что в совокупности нанесло значительный экономический ущерб".

"УФСБ России по Свердловской области и впредь будет реагировать на подобные сообщения для обеспечения безопасности населения региона и объектов потенциальных преступных посягательств от внешних и внутренних угроз", - добавили в управлении.

По информации ведомства, только в 2021 году в Свердловской области были привлечены к уголовной ответственности десять человек, оставивших заведомо ложные сообщения об акте терроризма.

Как сообщалось, в Екатеринбурге в минувшую среду из-за сообщений о минировании были эвакуированы свыше 60 тыс. человек из различных образовательных учреждений: почти всех школ, ряда вузов и колледжей. При проверке заведений и прилегающих территорий опасных предметов обнаружено не было.

"В ходе анализа текстов писем установлено, что они идентичны по содержанию и предположительно направлены одними и теми же лицами", - сообщали в пресс-центре МВД России.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Данная статья предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Глава СКР Александр Бастрыкин после массовой эвакуации образовательных учреждений в Екатеринбурге поручил провести проверку.

ФСБ Свердловская область Екатеринбург

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