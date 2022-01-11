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Кремль подтвердил решение Путина об индексации пенсий по реальной инфляции

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Позиция президента РФ Владимира Путина о необходимости индексации пенсий по фактической инфляции остается в силе, каким образом это будет сделано, может стать известно в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Позиция Путина в отношении индексации пенсий по реальной инфляции, безусловно, остается в силе, сохраняет свою актуальность. Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время это станет известно", - сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарю был задан вопрос, касающийся слов президента о том, что правительство должно будет проиндексировать пенсии в 2022 году не ниже уровня инфляции. Журналист напомнил, что индексация произошла с 1 января на 5,9%, тогда как, по оценкам, фактическая инфляция может превысить 8%.

Песков согласился, что фактическая инфляция значительно выше.

В этой связи его спросили, планирует ли президент вносить поправки для дополнительной индексации пенсии или поручит это правительству.

По предварительным данным Росстата, инфляция в РФ за 2021 год разогналась до 8,39% (максимум с 2015 года, когда она составляла 12,9%) после 4,9% в 2020 году и 3% в 2019 году.

Дмитрий Песков Владимир Путин

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