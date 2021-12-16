В Госдуме предложили сделать новогодние выплаты пенсионерам ежегодными

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект, согласно которому предновогодние выплаты для пенсионеров рекомендуется осуществлять на постоянной основе, сообщает газета "Известия".

"Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими", - цитирует издание текст пояснительной записки к законопроекту "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате".

В документе также отмечается, что "предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты".

Согласно финансово-экономическому обоснованию, с которым ознакомилась газета, источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов законодательной инициативы, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей.

Законопроект уже направлен на заключение в правительство РФ, пишут "Известия".

Как отмечает издание, ранее подобные выплаты происходили, это объяснялось отсутствием индексации пенсии у работающих пенсионеров.