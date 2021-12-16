Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Госдуме предложили сделать новогодние выплаты пенсионерам ежегодными

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов подготовил законопроект, согласно которому предновогодние выплаты для пенсионеров рекомендуется осуществлять на постоянной основе, сообщает газета "Известия".

"Законопроектом предлагается предоставлять предновогоднюю пенсионную выплату всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и "военных" пенсий, не ставя одних пенсионеров в более преимущественное положение по сравнению с другими", - цитирует издание текст пояснительной записки к законопроекту "О ежегодной предновогодней пенсионной выплате".

В документе также отмечается, что "предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты".

Согласно финансово-экономическому обоснованию, с которым ознакомилась газета, источником выплат должен стать федеральный бюджет. По расчетам авторов законодательной инициативы, в 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 млрд рублей.

Законопроект уже направлен на заключение в правительство РФ, пишут "Известия".

Как отмечает издание, ранее подобные выплаты происходили, это объяснялось отсутствием индексации пенсии у работающих пенсионеров.

Госдума РФ

Новости

ФРС ухудшила прогноз для ВВП и инфляции в США на 2021 год

ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 0-0,25%

"Газпром" объявил о выполнении обязательств по транзитному договору с Украиной за 2021 г.

Сбербанк готовит к продаже часть бизнесов

Сбербанк готовит к продаже часть бизнесов

Путин отметил необоснованно сильное подорожание нерудных материалов

Криптовалютные компании стали инвестировать сотни миллионов долларов в спорт

Криптовалютные компании стали инвестировать сотни миллионов долларов в спорт

Минэнерго оценило себестоимость добычи российской нефти в $15-45 за баррель

Путин и Си Цзиньпин обсудили создание инфраструктуры для торговых операций РФ-КНР

Главой модного дома Chanel стала бывшая HR-директор Unilever

Главой модного дома Chanel стала бывшая HR-директор Unilever

ПХГ центра России начали активный отбор газа

ПХГ центра России начали активный отбор газа
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });