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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
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В Кремле сочли, что в РФ будет очень высокий уровень заболеваемости "омикроном"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Уровень заболеваемости в ходе предполагаемого всплеска распространения в России штамма коронавируса "омикрон" будет очень высоким, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова спросили, установлена ли "какая-то планка заболеваемости" "омикроном", которую в Кремле будут считать критической и достаточной для введения локдаунов или нерабочих дней.

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"На этот вопрос сейчас вам никто не ответит, ясно, что планка заболеваемости будет высокая, это очевидно. Об этом вчера у премьера говорила (глава Роспотребнадзора Анна) Попова, у Путина говорила (вице-премьер Татьяна) Голикова. Цифры будут очень высокие, это специфика этого штамма "омикрон", - сказал Песков.

В среду Голикова сообщила, что в России выявлено 698 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", причем большая часть этих случаев приходится на Московский регион. Накануне Попова сообщала о 305 случаях.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Это вариант распространяется горазд быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 12 января 2022 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков коронавирус

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