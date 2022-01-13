Шойгу объявил, что возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана завершится 19 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Стартовавшее в четверг возвращение миротворцев стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из Казахстана завершится 19 января, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

"Утвердили решение о поэтапном выводе (военных - ИФ) и передаче объектов под охрану Казахстану", - заявил Шойгу. По его словам, процесс возвращения миротворцев начнется сегодня, 13 января.

Он добавил, что завтра на 14 самолетах будут вывезены из Казахстана миротворцы Армении, Таджикистана, Белоруссии. "Киргизские коллеги выходят - с учетом того, что они рядом, - своим ходом. Далее, в течение пяти дней, по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил", - сказал министр обороны РФ.

Путин, в свою очередь, заявил, что контингент ОДКБ выполнил свою задачу в Казахстане, российским миротворцам пора возвращаться домой.

Президент поблагодарил Шойгу за работу, а также Генштаб и всех, кто руководил операцией.

"Я хочу поблагодарить вас, Генеральный штаб, всех, кто руководил операцией, за эту работу и выразить надежду, что эта практика применения наших Вооруженных сил будет дополнительно изучена, будут внесены коррективы, если они должны быть внесены, в практическую работу", - сказал Путин.

Президент также отметил важность того, что с помощью сил ОДКБ удалось восстановить ситуацию в Казахстане.

"По сути, это первая такая операция сил ОДКБ. Объединенными усилиями мы выполнили очень важную задачу. Это позволит руководству Республики Казахстан решать в свободном, в спокойном режиме, в диалоге с обществом вопросы социально-экономического, политического характера. Это очень важно", - сказал Путин.

Миротворцы ОДКБ в Казахстане

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы. По данным Токаева, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.