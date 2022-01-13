Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о возвращении миротворцев из Казахстана

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Министры обороны стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности подписали совместное решение о возвращении воинских контингентов из Казахстана, сообщили в секретариате Организации.

По итогам внеочередного заседания Совета министров обороны (СМО) ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение СМО о возвращении миротворцев в пункты постоянной дислокации, заявили в ОДКБ.

Кроме того, в ходе заседания министры обсудили результаты миротворческой операции в республике, "а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы", говорится в сообщении.

В заседании, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие министры обороны РФ Сергей Шойгу, Армении Сурен Папикян, Белоруссии Виктор Хренин, Казахстана Мурат Бектанов, Киргизии Бактыбек Бекболотов, Таджикистана Шерали Мирзо. Также в заседании участвовали начальник объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев и командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ в Казахстане Андрей Сердюков.

Ранее в четверг генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил "Интерфаксу", что миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане завершена, проводимая казахстанскими силовиками антитеррористическая операция окончена.

"Вывод коллективных миротворческих сил ОДКБ из Казахстана начался уже сегодня, 13 января текущего года, и будет продолжаться в течение 10 дней. Миротворческая миссия ОДКБ в республике завершена. Это согласованная оценка как политического руководства государств - членов ОДКБ, так и военного командования КМС (коллективных миротворческих сил - ИФ) ОДКБ и казахстанских Вооруженных сил", - сказал Зась.

После вспыхнувших в Казахстане 2 января акций протеста, переросших в столкновения с силовиками, правительство Казахстана было отправлено в отставку, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возглавил Совет безопасности страны и ввел в республике до 19 января чрезвычайное положение. Он также обратился к ОДКБ с просьбой прислать в республику миротворческие силы. По данным Токаева, в страну прибыли 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.