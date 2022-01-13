Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Первые подразделения российских десантников, выполнявших задачи в составе миротворческого контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане, вернулись в места постоянной дислокации, сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения военных РФ из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, охранявших социально значимые объекты в Казахстане, были доставлены на аэродром "Иваново-Северный" (Ивановская область), говорится в сообщении.

По данным Минобороны, экипажи самолетов выполнили посадку "в сложных погодных метеоусловиях при сильном боковым ветре, низкой облачности и плохой видимости".

На аэродроме прошла торжественная церемония встречи, после которой военнослужащие "приступили к разгрузке техники для последующего убытия в пункт постоянной дислокации".

Ранее в четверг сообщалось о начале вывода из Казахстана подразделений ОДКБ.

В составе контингента ОДКБ в Казахстане были направлены элитные подразделения - 45-й бригады специального назначения Воздушно-десантных войск (Подмосковье), Ульяновской десантно-штурмовой бригады ВДВ и Ивановской воздушно-десантной дивизии.

"Миротворческие контингенты Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Таджикистан будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолетами ВТА (военно-транспортной авиации) ВКС России. Подразделение миротворцев Республики Киргизия совершат марш в пункт постоянной дислокации на штатной технике своим ходом", - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в четверг совет министров обороны стран ОДКБ принял решение о возвращении миротворцев. Власти Казахстана и секретариат ОДКБ заявили о завершении миротворческой операции.

Возвращение миротворцев стран ОДКБ из Казахстана завершится 19 января, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Завтра 14-ю бортами выводим все силы наших коллег - Армении, Таджикистана, Белоруссии. Киргизские коллеги выходят - с учетом того, что они рядом, - своим ходом. Далее, в течение пяти дней по мере передачи объектов будет осуществляться вывод и оставшихся миротворческих сил", - сказал министр обороны РФ.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась сказал, что для переброски контингента в Казахстан было выполнено 108 рейсов самолетов. В операции, по данным Минобороны РФ, были задействованы более 70 российских самолетов Ил-76 и пять Ан-124.

По официальным данным, в Казахстан были направлены 2030 миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники.