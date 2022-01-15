Аэропорт Южно-Сахалинска открылся после метели

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Южно-Сахалинска открылся утром в субботу после циклона и начал прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Трехдневный циклон отступает. Аэропорт "Южно-Сахалинск" готов принимать и выпускать воздушные суда", - говорится в сообщении.

Согласно онлайн-табло, аэропорту в субботу предстоит принять и выпустить около 60 рейсов.

Как сообщалось, Сахалинская область в ночь на 12 января оказалась под влиянием мощного циклона, который принес на острова метели и штормовой ветер. Метели продолжались в регионе три дня. В Южно-Сахалинске в минувший четверг ввели режим ЧС из-за метели, в областном центре выпало больше месячной нормы осадкой, круглосуточная снегоочистка ведется четвертые сутки подряд. Аэропорт Южно-Сахалинска закрылся 13 января, в тот день на прием и вылет были задержаны более 30 рейсов, 14 января - более 50 рейсов.