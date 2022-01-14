Дума рассмотрит предложение отложить законопроект о QR-кодах 17 января

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Совет Думы 17 января рассмотрит предложение правительства и "Единой России" отложить второе чтение законопроекта о QR-кодах, сказал спикер палаты Вячеслав Володин.

"Уверен, депутаты поддержат это решение", - написал Володин в своем телеграм-канале.

"Законопроект требует доработки, хочу сказать слова благодарности представителям Правительства, что они понимают это", - добавил он.

Депутаты одобрили эту инициативу в первом чтении 16 декабря. Затем они предложили правительству внести в документ целый ряд изменений, к примеру, указать все медицинские противопоказания к вакцинации или разрешить ходить в церковь без QR-кода.

13 января в Думе стали говорить, что второе чтение законопроекта может быть отложено. 14 января это подтвердила вице-премьер Татьяна Голикова.

Правительство, совместно с партией "Единая Россия", в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", - заявила она.

Она объяснила, что законопроект готовили с учетом штамма коронавируса "дельта", но появился "омикрон" и ситуация изменилась.

Правительство, по словам вице-премьера, внесет в Госдуму поправки, по которым наряду с доступом по QR-кодам будет разрешен доступ по отрицательным ПЦР-тестам.