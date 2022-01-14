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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:27Заразились
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Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах

В закон внесут возможность для граждан использовать вместо QR-кода отрицательный ПЦР-тест

Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах
Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство отложило на неопределенный срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов, поскольку предложенные меры касались штамма коронавируса "дельта", а "омикрон" ставит новые вызовы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Правительство, совместно с партией "Единая Россия", в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении", - заявила она.

"Сегодня, в соответствии с решением Государственной Думы, правительством будут внесены поправки ко второму чтению проекта Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Поправки подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми фракциями Государственной Думы", - продолжила вице-премьер.

По ее словам, в поправках будет сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года (предполагаемый срок вступления в действие первоначального закона о QR-кодах, который хотели ввести на пять месяцев), в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР.

Первое чтение законопроект прошел 16 декабря. В Госдуму его внесли вместе с законопроектом о доступе по QR-кодам на дальние рейсы по железной дороге и по воздуху, но "транспортный" проект затем был снят с рассмотрения на неопределенное время.

13 января стали поступать сообщения о том, что и оставшийся в парламенте проект может быть отложен. Источник "Интерфакса" говорил, что второе чтение могут отложить до февраля, поскольку губернаторы и главные санврачи регионов и так имеют право вводить систему QR-кодов. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил, что порядок работы парламентаи правительства не подразумевает рассмотрения законов без направленных в Госдуму подзаконных актов, "а таких актов в отношении законопроекта о QR-кодах пока нет".

К первому чтению был принят и проект постановления, в котором Дума рекомендует правительству до принятия законопроекта во втором чтении проработать ряд вопросов. К примеру, депутаты предложили прописать медицинские противопоказания к проведению прививки против новой коронавирусной инфекции; предоставить гражданам возможность посещать культовые здания и сооружения, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления QR-кодов. Также предполагалось, что обладатели положительного результата ПЦР-теста и антител к коронавирусу получат сертификат сроком на год. Количество антител измеряться не будет, учитываться будет лишь их наличие, говорится в постановлении Думы. Однако никаких документов из правительства по реализации этих норм в Думу не поступало.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова Госдума Единая Россия Петр Толстой

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