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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:27Заразились
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Голикова заявила о суточном приросте COVID-19 до 23 820 случаев

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В России за сутки выявили 23 820 случаев заражения коронавирусом на фоне распространения "омикрон"-штамма, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. Оперштаб, который она возглавляет, еще свои данные на утро пятницы не публиковал.

Вице-премьер напомнила, что на этой неделе докладывала президенту Владимиру Путину о ситуации, которая складывается в мире с распространением "омикрона", "о его высокой контагиозности, а также о тех тревожных тенденциях, которые уже проявляются и на территории России".

"В последние дни суточные цифры выявленных новых случаев фиксируются на уровне, превышающем 20 тысяч, сегодня уже 23 820 случаев", - сказала она.

Накануне, по данным оперштаба, в России был зафиксирован резкий рост числа заболевших COVID-19 - с 17,9 до 21,1 тысячи человек.

Ситуация усугубляется на фоне стремительного распространения штамма коронавируса "омикрон".

11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что скоро число новых случаев заболевания коронавирусом в стране из-за "омикрона" может достичь "шестизначных показателей", то есть, превысить 100 тысяч.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор

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