Думе предложат разрешить использовать ПЦР-тесты наравне с QR-кодами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство 14 января внесет в Госдуму поправки ко II чтению законопроекта о QR-кодах, предложив сохранить для граждан использовать ПЦР-тест для посещения общественных мест после 1 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, так решили в Думе. Поправки подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми думскими фракциями.

Голикова уточнила, что среди поправок будет сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР.

Кроме того, среди поправок, как сообщила Голикова, предоставление полномочий Минздраву установления срока действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Также среди поправок - возможность получения военнослужащими и приравненными к ним лицами сертификатов с соблюдением необходимых требований защиты их данных.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. 13 января в Думе стали говорить, что рассмотрение его во втором чтении может быть отложено, Голикова это подтвердила 14 января, сказав, что так решило правительство вместе с "Единой Россией".