Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:27Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 319 994 792+2 828 655

Думе предложат разрешить использовать ПЦР-тесты наравне с QR-кодами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство 14 января внесет в Госдуму поправки ко II чтению законопроекта о QR-кодах, предложив сохранить для граждан использовать ПЦР-тест для посещения общественных мест после 1 февраля, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, так решили в Думе. Поправки подготовлены с учетом обсуждения законопроекта в первом чтении со всеми думскими фракциями.

Голикова уточнила, что среди поправок будет сохранение возможности и после 1 февраля 2022 года, в случае отсутствия сертификата, подтверждающего, что гражданин перенес заболевание, вакцинировался или имеет медицинский отвод, использовать документ, подтверждающий отрицательный результат исследования на наличие новой коронавирусной инфекции методом ПЦР.

Кроме того, среди поправок, как сообщила Голикова, предоставление полномочий Минздраву установления срока действия сертификата в отношении граждан, имеющих медицинские противопоказания к проведению прививки. Также среди поправок - возможность получения военнослужащими и приравненными к ним лицами сертификатов с соблюдением необходимых требований защиты их данных.

Резонансный правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах (17357-8) был принят Госдумой в первом чтении 16 декабря. 13 января в Думе стали говорить, что рассмотрение его во втором чтении может быть отложено, Голикова это подтвердила 14 января, сказав, что так решило правительство вместе с "Единой Россией".

Хроника коронавируса. Январь.

13
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус правительство Госдума Минздрав

Новости по теме

Новости

В войсках Восточного военного округа начали внезапную проверку боеготовности

Пандемия коронавируса

Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах

Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах

В Алтайском крае завели уголовное дело из-за инцидента с легкомоторным самолетом

Облсуд счел законным прекращение дела экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Двое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Алтайском крае

Двое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Алтайском крае

Что случилось этой ночью: пятница, 14 января

Опрос показал, что россияне не ждут улучшения жизни после пандемии

Что произошло за день: четверг, 13 января

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию

Четыре военных самолета с десантниками прибыли из Казахстана в Россию

Суд не стал смягчать сроки башкирским экс-полицейским за изнасилование коллеги

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });