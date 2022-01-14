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Лавров ожидает сохранения нейтралитета Швеции и Финляндии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров на итоговой пресс-конференции заявил, что у него есть основания полагать, что вклад Швеции и Финляндии в европейскую безопасность как нейтральных государств не ослабнет.

"Россия в полной мере уважает суверенитет и Финляндии, и Швеции. Мы считаем, что политика нейтралитета этих стран является одним из важнейших вкладов в общеевропейскую архитектуру и в обеспечение стабильности на европейском континенте, - сказал министр. - Вот кто не уважает суверенитет Финляндии и Швеции, - это те, кто всеми правдами и неправдами хотят спровоцировать их присоединение к НАТО, и будирование этого вопроса началось давно, далеко не сейчас".

"Решать (вступать ли в НАТО - ИФ), безусловно, финскому народу, шведскому народу. Мы обсуждаем с нашими соседями эти темы всегда, когда проводим переговоры по международной проблематике. И мы видим, что руководство Финляндии и Швеции понимают все аспекты данного вопроса", - подчеркнул Лавров.

По его словам, "у нас есть основания полагать, что вклад нейтральных государств в европейскую безопасность не ослабнет".

Разговоры о возможности присоединения Швеции и Финляндии к альянсу активизировались с тех пор, как Россия потребовала гарантий о дальнейшем нерасширении НАТО. Так президент Финляндии Саули Ниинистё c декабря несколько раз напоминал, что у его страны есть право подать заявку о вступлении в НАТО, хотя пока этого не планируется. В Минобороны Швеции заявили, что армия продолжит сотрудничать с НАТО. В Госдепе заявили, что США всегда будут готовы рассмотреть заявки Швеции и Финляндии о вступлении в НАТО, а генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что обе страны тесно связаны с альянсом и их заявки будут удовлетворены в короткие сроки.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков 13 января сказал, что заявления о возможности включить в НАТО Финляндию и Швецию идут вразрез с призывами Запада к России отвести войска от границы Украины. "Нам что, нужно деэскалировать на этом фоне?" - отметил он.

НАТО США Сергей Лавров Финляндия Швеция МИД

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