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Лавров заявил, что РФ будет готова к любому ответу Запада по гарантиям безопасности

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия ждет письменных ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности, продолжит работу над тем, чтобы быть готовой к любому ответу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ожидаем ответов от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Москве по итогам 2021 года.

"Ну а тем временем, - продолжил Лавров, - конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы на случай любого развития событий".

13 января в ОБСЕ прошли обсуждения российских предложений США и НАТО о гарантиях безопасности. Ранее переговоры по этой тематике состоялись в Женеве 10 января (с американской стороной) и в Брюсселе 12 января (с представителями Североатлантического альянса). Вопрос о том, будут ли переговоры продолжены, остается открытым и, как заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко, зависит от того, дадут ли США и НАТО письменные ответы на российские предложения.

США НАТО Сергей Лавров МИД РФ

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