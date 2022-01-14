Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Гимназия в Ставрополе эвакуирована в четвертый раз из-за сообщения о минировании

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Анонимное сообщение о минировании вновь поступило в гимназию №24 Ставрополя, информация оказалось ложной, сообщила пресс-служба администрации города.

"Сегодня в ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба - ИФ) Ставрополя снова поступило сообщение о минировании гимназии №24. К образовательному учреждению оперативно были направлены службы экстренного реагирования. Сотрудники эвакуировали 412 человек, из них - 310 детей. Прибывший на место кинологический расчет обследовал здание. Сигнал оказался ложным", - говорится в сообщении.

Во вторник, среду и четверг гимназию № 24 эвакуировали из-за поступившей информации о том, что учреждение якобы заминировано. После каждой проверки выяснялось, что информация была ложной.

Ставрополь

Новости по теме

Новости

Правительство РФ одобрило поправки об индексация пенсий на 8,6% в 2022 году

Правительство РФ одобрило поправки об индексация пенсий на 8,6% в 2022 году

Швеция выведет военных из Мали из-за присутствия в стране "вагнеровцев"

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Бюджет России по итогам 2021 года исполнен с профицитом

Оппозиционеров Волкова и Жданова внесли в реестр террористов и экстремистов

Оппозиционеров Волкова и Жданова внесли в реестр террористов и экстремистов

В России за сутки выявлено 23 820 новых случаев заражения COVID-19

В России за сутки выявлено 23 820 новых случаев заражения COVID-19

В войсках Восточного военного округа начали внезапную проверку боеготовности

В войсках Восточного военного округа начали внезапную проверку боеготовности
Пандемия коронавируса

Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах

Правительство отложило рассмотрение в Думе законопроекта о QR-кодах

В Алтайском крае завели уголовное дело из-за инцидента с легкомоторным самолетом

Облсуд счел законным прекращение дела экс-главы "ВСМПО-Ависмы" Воеводина

Двое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Алтайском крае

Двое пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета в Алтайском крае
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });