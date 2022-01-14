Гимназия в Ставрополе эвакуирована в четвертый раз из-за сообщения о минировании

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Анонимное сообщение о минировании вновь поступило в гимназию №24 Ставрополя, информация оказалось ложной, сообщила пресс-служба администрации города.

"Сегодня в ЕДДС (Единая дежурная диспетчерская служба - ИФ) Ставрополя снова поступило сообщение о минировании гимназии №24. К образовательному учреждению оперативно были направлены службы экстренного реагирования. Сотрудники эвакуировали 412 человек, из них - 310 детей. Прибывший на место кинологический расчет обследовал здание. Сигнал оказался ложным", - говорится в сообщении.

Во вторник, среду и четверг гимназию № 24 эвакуировали из-за поступившей информации о том, что учреждение якобы заминировано. После каждой проверки выяснялось, что информация была ложной.