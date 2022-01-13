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Все школы Саратова закрыты из-за угроз о минировании

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Администрация Саратова в четверг отменила занятия во всех школах города из-за поступивших анонимных звонков и писем о минировании, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах региона.

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"В связи с проведением мероприятий экстренных служб по обследованию зданий школ занятия в учебных заведениях сегодня отменяются", - сообщается, в свою очередь, в телеграм-канале мэрии.

В ряде школ проверки уже завершены, ничего подозрительного не обнаружено, уточнил собеседник агентства.

С 11 января по России прокатилась новая волна массовых сообщений о минировании зданий школ, вузов, торговых центров и судов.

Саратов

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