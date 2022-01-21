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В рассылке угроз о минировании школ Красноярска заподозрили подростков

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Красноярске по подозрению в рассылке писем о минировании школ и детских садов задержаны несколько подростков, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

После каникул школы в Красноярске "минировали" пять дней - 13, 14, 17 и два раза 18 января. С этого дня школы взяли под круглосуточную полицейскую охрану и пообещали больше не проводить эвакуации. Утром 19 января эвакуация проводилась только в детских садах Красноярска.

Начальник краевого управления МВД Александр Речицкий, объявляя об охране школ, отмечал, что сложно устанавливать авторов рассылок, которые находятся за границей. По каждому факту ложных минирований возбуждены уголовные дела по ст. 207 УК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Красноярск МВД Красноярский край

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