Все школы Архангельска перевели на дистант из-за угроз о минировании

Об эвакуации из десятков нижегородских школ сообщил источник агентства

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Архангельске все школы города временно перевели на дистанционное обучение вместе со вторыми сменами из-за рассылки угроз о минировании, сообщила пресс-служба мэрии.

Здания проверят на предмет заложенных бомб, сообщили, в региональном управлении ФСБ.

Ранее 13 января поступали сообщения об эвакуации всех школ Саратова и Красноярска.

В Нижнем Новгороде эвакуировали детей и сотрудников из нескольких десятков школ, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Он не уточнил, каким образом поступила информация о заложенных бомбах: по телефону или онлайн, а также ученики скольких учебных заведений были эвакуированы. В соцсетях пишут, что эвакуацию проводили в разных районах города.

В Архангельске 12 января из-за аналогичных угроз эвакуировали областной Арбитражный суд и городскую администрацию. Там бомб не нашли.

Волна массовых рассылок угроз о минировании возобновилась в России после новогодних каникул.