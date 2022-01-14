Голикова сообщила о 783 случаях заражения "омикроном" в России

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В России выявили уже 783 случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", 53% этих случаев приходится на Москву, заявила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

С появлением в стране "омикрона" она связала рост заболеваемости COVID-19.

Вице-премьер напомнила, что в правительстве так и предполагали, что столичный регион как крупный транспортный хаб традиционно примет на себя первый удар новой волны пандемии.

За три дня, начиная с 10 января, число заражений "омикроном" в России выросло в 2,6 раза, в Москве - в 2,3 раза, отметила Голикова.

"Мы предполагаем, что, учитывая контагиозность этого штамма ("омикрон"), по различным оценкам, она составляет от трех до семи раз, количество (заболевших) будет расти и постепенно, как это и происходит в других странах, штамм "омикрон" вытеснит доминирующий пока на территории России штамм "дельта", - сказала она.

Ранее в этот же день пресс-служба мэрии Москвы сообщила, что в регионе с 20 декабря - даты первого случая заражения "омикроном" - по 13 января были выявлены 729 таких случаев.

По словам Голиковой, во вторник 18 января правительство обсудит план мер по борьбе с "омикроном".

"Во вторник сформированный документ или проект документа будет обсужден на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом под председательством Михаила Владимировича Мишустина, со всеми главами регионов и после этого будет представлен президенту", - сказала она.