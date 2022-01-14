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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:29Заразились
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Риск повторного заражения "омикроном" в пять раз выше, чем другими штаммами

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Риск повторного заражения штаммом коронавируса "омикрон" выше в пять раз, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на брифинге в пятницу.

"Еще я хотел бы отметить такую особенность штамма "омикрон". Если раньше мы говорили, что риск повторного заболевания составлял менее 1%, в пределах 0,74%, то сейчас уже появились публикации, что у пациентов, которые ранее перенесли новую коронавирусную инфекцию, риск повторного заражения возрастает до пяти раз", - сказал Мурашко.

Он добавил, что в связи с этой особенностью "омикрона" пациентам, ранее перенесшим коронавирус, следует через полгода пройти вакцинацию доступными отечественными вакцинами.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупреждал о риске "цунами" заражений штаммом "омикрон". В ВОЗ сообщали, что количество случаев "омикрона" в мире удваивается каждые 1,5-3 дня.

По последним данным, в России выявили уже 783 случая заражения штаммом коронавируса "омикрон", 53% этих случаев приходится на Москву.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Считается, что он вызывает заметно меньше тяжелых последствий при заражении, нежели его "предшественники". В то же время, он превосходит их по скорости распространения.

Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко коронавирус

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