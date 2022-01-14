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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
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В Москве выявили 729 случаев заражения "омикроном"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Москве с 20 декабря среди проб пациентом, уже заразившихся коронавирусом, выявили 729 образцов о штаммом коронавируса "омикрон", доля этого штамма превысила 40% в общей картине заражения, заявили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Там уточнили, что это данные с 20 декабря, когда "омикрон" в городе выявили впервые - и по 13 января.

"Доля "омикрона" составляет 41,7% среди всех проб, собранных для секвенирования с 6 по 9 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Выявлением и мониторингом новых штаммов коронавируса занимается диагностический центр лабораторных исследований Департамента здравоохранения Москвы. С 20 декабря по 13 января в Москве провели 11,3 тысячи полногеномных секвенирований вируса.

Только 12 января вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что по всей стране на тот момент выявили всего 698 случаев заражения "омикроном". Она тогда предупредила, что нового всплеска заболеваемости COVID-19 не избежать, и спрогнозировала, что первый удар на себя примет столичный регион. 11 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России зафиксировали 305 случаев заражения штаммом "омикрон" в 13 регионах.

Также 11 января мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что ждет роста заболеваемости в городе через 7-10 дней и опасается, что сиутация будет хуже, чем на пиках предыдущих волн COVID-19.

Предыдущий пик заболеваемости в Москве, по официальной статистике, пришелся на конец октября-начало ноября, тогда в городе вводились нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.

В январе ежесуточный прирост, по сообщениям оперштаба Москвы, начал расти с 5 января, превысив две тысячи случаев заражения. 13 января показатель превысил 5 тысяч - 5490, а 14 января сообщалось о 5712 заболевших за сутки.

Хроника коронавируса. Январь.

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Москва коронавирус Сергей Собянин Татьяна Голикова Анна Попова

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