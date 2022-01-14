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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
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Мэр Москвы ждет роста числа новых случаев COVID в субботу до 6-7 тыс.

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Количество выявленных случаев коронавируса в Москве за сутки может достигнуть в субботу, 15 января, порядка 7 тысяч, сообщил журналистам в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня по данным лабораторий мы видим, что, к сожалению, "омикрон" начинает доминировать среди заболевших коронавирусом, - это серьезный сигнал к тому, что мы увидим в ближайшие дни серьезный рост заболеваемости. Что, собственно, и демонстрируют даже последние вот дни - вчера и сегодня. Завтра мы увидим официальные данные, рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тыс. человек, заболевших ковидом", - сказал Собянин в ходе посещения диагностического центра лабораторных исследований департамента здравоохранения на Варшавском шоссе, специалисты которого проводят секвенирование генома коронавируса.

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По его словам, "скорее всего, на следующей неделе этот рост продолжится". "Радует, что количество тяжелых заболеваний при этом не растет, количество госпитализаций не растет. Тем не менее, все равно необходимо быть осторожными, беречься. Особенно это касается людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями, которые должны оградить себя от излишних контактов, выполнять те требования, которые предписаны Роспотребнадзором: ношение масок и соблюдение санитарного режима", - заключил мэр.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Хроника 09 января 2020 года – 14 января 2022 годаПандемия коронавируса
Москва Сергей Собянин

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