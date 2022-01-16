Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:29Заразились
на 16.01В России 10 803 534+29 230В мире 326 152 828+2 584 941

В России за сутки выявили 29 230 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 29 230 новых случаев COVID-19
Карантинный центр в Коммунарке
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 29 230 случаев, умерли за сутки 686 пациентов, это минимальное значение с начала июля, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 29 230 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 162 (14,2%) без клинических проявлений", - говорится в его сообщении.

В РФ продолжается ежедневный прирост заболевших COVID-19, число новых случаев, выявленных за сутки, на 2 051 больше, чем накануне, когда сообщалось о 27 179 заражениях.

В Москве, как сообщает оперштаб, 6 480 новых случаев COVID-19, в Санкт-Петербурге выявлены максимальные за пандемию 3 958 заражений, предыдущий максимум - 3 771 случай - фиксировался 14 декабря 2020 года. В Московской области поставлено 3 147 новых диагнозов.

Несмотря на рост заболеваемости, суточная смертность от коронавируса в РФ продолжается снижаться: за минувшие сутки подтверждено 686 летальных исходов, это соотносится с данными начала июля 2021 года. Больше всего скончавшихся в Москве - 70, в Петербурге - 63, в Подмосковье - 41.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 803 534 случая коронавирусной инфекции, 321 320 умерших и 9 858 615 выписанных, в том числе 22 731 выписаны за последние сутки, из них 2 371 выздоровевший приходится на Москву.

Хроника коронавируса. Январь.

13
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.12 января. В Непале проходит вакцинация от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет.11 января. Индия занимает второе место по числу заразившихся, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 875 790, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 484 213.9 января. В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.9 января. В Чехии прошла акция протеста против вакцинации от COVID-19.9 января. Максимальное за все время пандемии число заразившихся коронавирусом зафиксировано в Мексике. За минувшие сутки в стране выявили 30 371 новый случай COVID-19. К настоящему времени 72,85 млн жителей страны прошли полный курс вакцинации.9 января. Жители Токио искупались в бассейне с ледяной водой, чтобы помолиться за здоровый новый год.8 января. Куба пожертвовала крупную партию вакцины собственного производства Сирии. Трехдозовая вакцина Abdala по итогам испытаний показала эффективность от COVID-19 на 92%.7 января. Жители Бангкока получают бустерную дозу вакцины против COVID-19 для борьбы с распространением варианта коронавируса "омикрон".5 января. В Турции более 10% случаев заболевания COVID-19 вызван "омикроном", который впервые был обнаружен в стране 11 декабря.4 января. Длинные очереди выстроились в пункты тестирования на COVID-19 в Тель-Авиве.2 января. Испания полностью вакцинировала 80% населения.1 января. Более 4 тысяч пассажиров круизного лайнера Aida Nova провели новогоднюю ночь на незапланированной стоянке в Лиссабоне из-за вспышки коронавируса.
В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Коронавирус

Новости по теме

Новости

Экономить практически на всем в период пандемии стали более 40% россиян

Что случилось этой ночью: воскресенье, 16 января

Песков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайты

Песков опроверг обвинения в адрес РФ в кибератаках на украинские госсайты

Что произошло за день: суббота, 15 января

Суд арестовал еще пятерых предполагаемых хакеров группы REvil

В Россию из Казахстана вернулись 17 самолетов с десантниками

Число задержанных предполагаемых хакеров группы REvil увеличилось до восьми

Суд наложил арест на третьего предполагаемого хакера из группы REvil

Суд наложил арест на третьего предполагаемого хакера из группы REvil

Самолет из Петербурга сел в Самаре после анонимной угрозы взрыва

В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19

В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });