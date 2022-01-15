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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:15Заразились
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В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19

В России зафиксирован резкий скачок суточной заболеваемости COVID-19
В больнице в Коммунарке
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 179 случаев, следует из данных оперативного штаба. Это на 3 359 заболевших больше, чем было выявлено накануне.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 27 179 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4 015 (14,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

В РФ идет резкий рост заболеваемости коронавирусом, что связано с распространением штамма "омикрон".

В Москве было зафиксировано 6 555 новых случаев COVID-19 за сутки (против 5 712 заболевших в пятницу), в Санкт-Петербурге - 3 314 (2 798 - на 14 января), в Московской области - 2 589 (1 990).

За минувшие сутки от коронавируса умерли 723 пациента, больше всего скончавшихся в Москве - 68, в Петербурге - 62, в Подмосковье - 42.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 774 тыс. 304 случая коронавирусной инфекции, 320 634 умерших и 9 млн 835 тыс. 884 выписанных, в том числе 26 584 выписаны за последние сутки, из них 2 877 выздоровевших приходится на Москву.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Коронавирус

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