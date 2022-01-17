Первый самолет с миротворцами РФ из Казахстана приземлился в Подмосковье

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром "Чкаловский", сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"По прибытии самолетов на аэродром личный состав осуществит разгрузку вооружения, военной техники, имущества и совершит марш в пункт постоянной дислокации. Также сегодня самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродром "Восточный" в Ульяновской области", - говорится в сообщении военного ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Ранее подразделения российских десантников из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ, выполнивших задачи по охране социально-значимых объектов в Республике Казахстан, вылетели самолетами военно-транспортной авиации ВКС России из Алма-Аты на аэродромы в Ивановской и Московской областях и вернулись домой, добавили в военном ведомстве.

Кроме того, 14 января, как сообщалось, выполнив загрузку техники и личного состава, миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС России вернулись к себе на родину. Подразделение миротворцев Республики Киргизия вернулось в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.

По плану все миротворцы должны вернуться в пункты постоянной дислокации до 19 января.