Из Казахстана в Россию вылетели 18 самолетов с российскими миротворцами ОДКБ

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Подразделения российских миротворцев из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Сегодня 15 самолетов Ил-76 и три Ан-124 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродромы в Ивановской и Московской областях", - следует из сообщения российского оборонного ведомства.

Отмечается, что по прибытию подразделения совершат марши на штатной технике в пункты постоянной дислокации.

Накануне миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана, выполнив загрузку техники и личного состава, на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС РФ вернулись к себе на родину. Миротворцы Киргизии вернулись в пункт постоянной дислокации, совершив марш на штатной технике своим ходом.

13 января четыре самолета военно-транспортной авиации Ил-76 доставили подразделения российских десантников в Ивановскую область.

Возвращение всех миротворцев в пункты постоянной дислокации планируется завершить до 19 января.