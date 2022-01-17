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Созданную в МГУ вакцину от COVID-19 испытает НИИ Минобороны

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - МГУ и группа компаний "Р-Фарм" проведут доклинические исследования поливалентной рекомбинантной вакцины от коронавируса, разработанной в вузе на основе вирусов растений, испытания пройдут в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны, сообщила пресс-служба университета.

Вакцину создали на базе запатентованной вузом платформенной технологии на основе вирусов растений.

"Использование вирусов растений для создания рекомбинантных вакцин против инфекций человека - один из наиболее современных и многообещающих подходов в мировой науке, в разработке которого Россия занимает передовые позиции. На базе этой универсальной платформы могут быть разработаны новые вакцины против широкого круга инфекционных заболеваний", - говорится в пресс-релизе.

Работу над вакциной летом 2020 года начали на биофаке МГУ.

"В настоящее время продолжается исследование вирус-нейтрализующей активности к SARS-CoV-2 совместно с НИЦЭМ им.Гамалеи, финансирование работ осуществляется группой компаний "Р-Фарм", - добавили в вузе.

Хроника коронавируса. Январь.

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В Великобритании зарегистрировано почти 15 миллионов подтвержденных случаев коронавируса, и более 150 000 человек умерли. На фото: женщина у мемориальной стены в память о жертвах COVID-19 в Лондоне.
Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2022 годаПандемия коронавируса
МГУ Минобороны Р-Фарм коронавирус НИЦЭМ Гамалеи

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