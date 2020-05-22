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В МГУ начали разработку вакцины от COVID-19 на основе вирусов растений

Это десятая разработка российских ученых в перспективном перечне ВОЗ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В МГУ имени Ломоносова сообщили, что разрабатывают вакцину от нового коронавируса на основе вирусов растений. Как сообщает вуз, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает прототипы перспективными.

"Биологами МГУ на основе вирусов растений созданы несколько прототипов поливалентной вакцины против коронавирусов, вызывающих такие заболевания как COVID-19, SARS, MERS и коронавирусов летучих мышей, имеющих потенциал преодоления межвидового барьера с человеком", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза в пятницу.

Там подчеркнули, что ВОЗ 22 мая включила разработку в перечень перспективных "кандидатных" вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

В России, как сообщалось, разрабатывается девять прототипов вакцин, включенных в перечень перспективных разработок ВОЗ. Шесть из них разрабатываются ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора, еще две вакцины разрабатывает компания "Биокард" и одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Таким образом, новая вакцина МГУ стала десятой в этом списке.

МГУ ВОЗ коронавирус

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