Депутата Рашкина оштрафовали на 30 тыс. руб. и лишили водительских прав на 1,5 года

Депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Валерий Рашкин Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Мировой судья судебного участка №1 Лысогорского района Саратовской области наложила административный штраф на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, сообщили во вторник "Интерфаксу" в суде.

"По ч.1.ст 12.26 КоАП (невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) Рашкин на 1,5 года лишен права управления транспортным средством. Кроме того, он административно оштрафован на 30 тыс. рублей", - сказал представитель суда.

Инцидент, фигурантом которого стал Рашкин, произошел в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области.

Следствие установило, что депутат, не имея разрешений, поучаствовал в охоте на лося, который был убит и разделан.

Кроме того, депутат отказался от медицинского освидетельствования, в связи с чем ему грозила административная ответственность за пьяную езду.

Рашкин изначально утверждал, что нашел тушу животного, однако затем публично признал факт охоты, на которую, по словам парламентария, его пригласили друзья. При этом депутат настаивает, что не знал об отсутствии разрешений. Также парламентарий заявил, что готов возместить материальный ущерб за убитого животного и привезти в Саратовскую область новую лосиху.

Официальные лица КПРФ заявляли, что преследование Рашкина может быть политически мотивировано.

Госдума 29 ноября по представлению Генеральной прокуратуры РФ дала согласие на частичное снятие с Рашкина депутатской неприкосновенности для возбуждения в его отношении уголовного дела и избрания меры пресечения в виде запрета определенных действий.

13 декабря Басманный суд Москвы по ходатайству следствия избрал Рашкину меру пресечения в виде запрета определенных действий.