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Из перечня поручений Путина уберут пункты, касающиеся законопроекта о QR-кодах

Из перечня поручений Путина уберут пункты, касающиеся законопроекта о QR-кодах
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Перечень поручений президента РФ по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в части, касающейся так называемого проекта закона о QR-кодах, будет скорректирован, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"В конце прошлой недели Голикова (вице-премьер Татьяна Голикова - ИФ) выступала и сказала, что правительство приняло решение отложить этот законопроект. Связано это с тем, что изменились эпидемиологические обстоятельства, что было, в свою очередь, спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается, волна "Омикрон".(...) Поэтому первый и второй пункты (поручений - ИФ) мы, конечно, их будем убирать, аннулировать", - сказал Песков.

Первый и второй пункты документа, который по итогам съезда, прошедшего 17 декабря прошлого года, был опубликован на сайте Кремля, содержали поручение кабинету министров совместно с работодателями и общественностью доработать законопроект и обеспечить создание инфраструктуры, необходимой для его реализации.

В пятницу, 14 января, Голикова заявила, что правительство отложило на неопределенный срок рассмотрение в Госдуме во втором чтении законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест, поскольку предложенные меры касались штамма коронавируса "дельта", а "омикрон" ставит новые вызовы.

Первое чтение законопроект прошел 16 декабря. В Госдуму его внесли вместе с законопроектом о доступе по QR-кодам на дальние рейсы по железной дороге и по воздуху, но "транспортный" проект затем был снят с рассмотрения на неопределенное время.

Хроника коронавируса. Январь.

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Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2022 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Владимир Путин Коронавирус

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