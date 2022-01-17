В Госдуме проведут круглый стол по "омикрону"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по охране здоровья проведет на своем заседании 19 января круглый стол, посвященный ситуации с распространением штамма коронавируса "омикрон" в России, сообщил на заседании рабочей группы по клеточному иммунитету в Думе председатель комитета Дмитрий Хубезов.

Участники мероприятия обсудят, насколько система здравоохранения готова к "омикрону", какова клиническая картина COVID-19 при заражении этим штаммом, каковы его особенности.

По его словам, мероприятие начнется в 10:00 в Малом зале Думы. В нем примут участие врачи-практики, в том числе главврачи московских больниц Денис Проценко и Марьяна Лысенко.