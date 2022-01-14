Лидер думских единороссов пообещал не спешить с законом о QR-кодах

Думские комитеты по безопасности и охране здоровья рекомендуют палате отложить его рассмотрение

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Председатель думской фракции "Единая Россия" Владимир Васильев пообещал, что депутаты не будут спешить принимать резонансный законопроект о ковид-сертификатах (QR-кодах).

"Очевидно, что к данному законопроекту было много вопросов. И мы видим, что правительство это понимает. Важно, что никакой спешки с принятием законопроекта нет и не будет", - сказал он через пресс-службы фракции.

По его словам, фракция солидарна с позицией партии: законопроект нужно отложить. Он добавил, что формально вопрос будет рассмотрен 17 января, в понедельник, на заседании фракции. Позднее (в тот же день) предложение отложить законопроект рассмотрит Совет Думы.

Ранее об этом говорил спикер палаты Вячеслав Володин. Он выразил уверенность, что Совет поддержит предложение партии и правительства.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции также будет рекомендовать Совету отложить рассмотрение документа, заявил через пресс-службу фракции председатель комитета Василий Пискарев.

"Поправки из регионов и предложения от наших избирателей продолжают поступать. Они обязательно должны быть услышаны и учтены", - сказал Пискарев.

Глава думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов сказал, что решение отложить законопроект продиктовано ситуацией со штаммом коронавируса "омикрон".

"Законопроект касался преимущественно штамма COVID-19 "дельта", но вариант "омикрон" - это новый вызов, который возможно потребует других решений. Наша задача, в первую очередь, сохранить здоровье граждан, не ущемляя их права", - сказал Хубезов через пресс-службу фракции.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что правительство и партия власти решили отложить второе чтение законопроекта. По ее словам, кабмин уже 14 января внесет в парламент поправки, которые подразумевают, в частности, что при введении QR-кодов в регионах для доступа в общественные места наряду с QR-кодами можно будет использовать и отрицательный результат ПЦР-теста.