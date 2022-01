TikTok начал исполнение закона о "приземлении"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Компания TikTok Pte. Ltd., зарегистрированная в Сингапуре, начала исполнение так называемого закона о "приземлении", разместив на своих ресурсах форму для обращения российских пользователей.

Согласно данным сайта Роскомнадзора (РКН), компанией было исполнено требование "разместить на информационном(ых) ресурсе(ах) электронную форму". Остальные два требования ею пока не исполнены.

Ранее компании Apple, Likee разместили свои личные кабинеты на сайте РКН, а также формы для обращения граждан. Ранее в пресс-службе Likee "Интерфаксу" сообщили, что компания начала выполнять требования закона о "приземлении" и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России.

Компания Viber также разместила личный кабинет. В пресс-службе Viber "Интерфаксу" сообщили, что открыли представительство в РФ, но РКН это пока не подтвердил.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC , Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.