РФПИ сообщил, что "Спутник V" лучше других вакцин защищает от смертей от "омикрона"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Спутник V" лучше других вакцин защищает от госпитализаций и смертельных исходов, вызванных "омикрон"-штаммом COVID-19, новые важные данные об эффективности препарата против "омикрона" Российский фонд прямых инвестиций представит на следующей неделе, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Об этом Дмитриев сообщил, выступая на Гайдаровском форуме в четверг.

Накануне директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург сообщил, что клинические данные о том, насколько эффективна вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" против штамма коронавируса COVID-19 "омикрон", будут представлены через две недели. По его словам, клинические данные станут окончательным доказательством того, что вакцину менять не надо, а надо просто ревакцинироваться "Спутником Лайт".

Ранее Гинцбург заявил "Интерфаксу", что вакцину от коронавируса "Спутник V", в отличие от мРНК-препаратов компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, не нужно модифицировать под новый вариант COVID-19 "омикрон".

Ранее РФПИ и центр им. Гамалеи сообщали, что по данным лабораторных исследований, нейтрализующая способность сыворотки привитых "Спутником" к штамму "омикрон" снижается, но все равно остается выше, чем у других вакцин, а эффективность после ревакцинации может достигать 80%.

В РФ официально зарегистрированы 698 случаев заболевания "омикроном". В то же время мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что, "в Москве, к сожалению, мы видим уже значительное количество заболевших именно штаммом "омикрон", и это количество, этот процент достаточно быстро нарастает". А по словам Гинцбурга, доля "омикрона" среди заболевших в Москве составляла 30% на 10 января.

Вариант B.1.1.529, который получил название "омикрон", был обнаружен в конце ноября 2021 года в ЮАР, Ботсване, Израиле, а сейчас распространился в странах Европы, Азии и в США. Это вариант распространяется гораздо быстрее и более заразен, чем все предыдущие штаммы COVID-19.